POL-OG: Ettenheim - Vorfahrt missachtet

Ein Vorfahrtsverstoß führte am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung L103/L106 bei dem sich ein 33-Jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Nach aktuellen Erkenntnissen soll ein 37-Jähriger Hyundai-Lenker die L103 befahren und beim Abbiegevorgang auf die L106 mutmaßlich die Vorfahrt des 33-jährigen Fahrradfahrers missachtet haben. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei schwer und wurde mittels Hubschrauber zur weiteren Untersuchung in ein Uniklinikum gebracht. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg schätzen den entstandenen Sachschaden auf rund 2.000 Euro.

