Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Pkw-Fahrer alleinbeteiligt verunfallt

Kämpfelbach (ots)

Am Donnerstagmorgen ist ein 73 Jahre alter Skoda-Fahrer auf der L 570 in Bilfingen mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann gegen 10:40 Uhr von der Fahrbahn ab und verunfallte. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer liegen derzeit nicht vor. Der 73-Jährige musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb.

Die genaue Unfall- und Todesursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Ein medizinischer Notfall als mögliche Ursache wird nicht ausgeschlossen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell