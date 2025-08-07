PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Pkw-Fahrer alleinbeteiligt verunfallt

Kämpfelbach (ots)

Am Donnerstagmorgen ist ein 73 Jahre alter Skoda-Fahrer auf der L 570 in Bilfingen mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann gegen 10:40 Uhr von der Fahrbahn ab und verunfallte. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer liegen derzeit nicht vor. Der 73-Jährige musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb.

Die genaue Unfall- und Todesursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Ein medizinischer Notfall als mögliche Ursache wird nicht ausgeschlossen.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 10:25

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Einbruch in Freibad - Zeugenaufruf

    Bad Teinach-Zavelstein (ots) - Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde von Dienstagabend auf Mittwochmorgen in ein Freibadkiosk sowie ein Badmeisterbüro in Bad Teinach-Zavelstein eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand erlangten die Einbrecher durch gewaltsames Aufbrechen der Türen unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten. Insgesamt wurde Bargeld in einem ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:01

    POL-Pforzheim: (CW) Nagold - E-Scooterfahrerin leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

    Nagold (ots) - Eine 34-jährige E-Scooterfahrerin versuchte sich am Dienstagabend zunächst durch Flucht und anschließend durch leisten von Widerstand einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden Polizeibeamte des Polizeirevier Nagold am Dienstagabend in Nagold in der Iselshauser Straße gegen 19 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren