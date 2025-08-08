PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 500

Pforzheim (ots)

Am Donnerstag hat der Verkehrsdienst Freudenstadt ein besonderes Augenmerk auf die Bundesstraße 500 gelegt.

Im Bereich des Parkplatzes Zimmerholz wurden insgesamt 1228 Fahrzeuge überwacht, ein Autofahrer musste neben einem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen. Die Geschwindigkeitsmessungen fanden zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr statt. Dabei stellten die Einsatzkräfte insgesamt 40 Verstöße fest. Die höchstgemessene Geschwindigkeit eines Pkw-Fahrers betrug 117 km/h bei erlaubten 70 km/h. Dieser muss mit einem Fahrverbot rechnen. Allgemeine Information Ihrer Polizei: Nach wie vor ist Geschwindigkeit die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit tödlichen Folgen. Zur konsequenten Erhöhung der Verkehrssicherheit werden entsprechende Verkehrskontrollen fortgeführt.

Tipps rund um die Verkehrssicherheit erhalten Sie unter folgendem Link: www.gib-acht-im-Verkehr.de

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 07:55

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in Rohbau

    Niefern (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh in einen Rohbau im Weinbergweg im Ortsteil Niefern eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlangten die Täter im Zeitraum zwischen Mittwochabend 18:30 Uhr und Donnerstagfrüh 07:20 Uhr gewaltsam Zutritt in den im Weinbergweg befindlichen Rohbau. In der Folge ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:40

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Pkw-Fahrer alleinbeteiligt verunfallt

    Kämpfelbach (ots) - Am Donnerstagmorgen ist ein 73 Jahre alter Skoda-Fahrer auf der L 570 in Bilfingen mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann gegen 10:40 Uhr von der Fahrbahn ab und verunfallte. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer liegen derzeit nicht vor. Der 73-Jährige ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:25

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Einbruch in Freibad - Zeugenaufruf

    Bad Teinach-Zavelstein (ots) - Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde von Dienstagabend auf Mittwochmorgen in ein Freibadkiosk sowie ein Badmeisterbüro in Bad Teinach-Zavelstein eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand erlangten die Einbrecher durch gewaltsames Aufbrechen der Türen unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten. Insgesamt wurde Bargeld in einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren