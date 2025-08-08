Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 500

Am Donnerstag hat der Verkehrsdienst Freudenstadt ein besonderes Augenmerk auf die Bundesstraße 500 gelegt.

Im Bereich des Parkplatzes Zimmerholz wurden insgesamt 1228 Fahrzeuge überwacht, ein Autofahrer musste neben einem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen. Die Geschwindigkeitsmessungen fanden zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr statt. Dabei stellten die Einsatzkräfte insgesamt 40 Verstöße fest. Die höchstgemessene Geschwindigkeit eines Pkw-Fahrers betrug 117 km/h bei erlaubten 70 km/h. Dieser muss mit einem Fahrverbot rechnen. Allgemeine Information Ihrer Polizei: Nach wie vor ist Geschwindigkeit die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit tödlichen Folgen. Zur konsequenten Erhöhung der Verkehrssicherheit werden entsprechende Verkehrskontrollen fortgeführt.

