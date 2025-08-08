PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug gestohlen

Pforzheim (ots)

In der Nordstadt hat bislang unbekannte Täterschaft die Scheibe eines VW Transporters eingeschlagen und Werkzeuge im mittleren vierstelligen Wert daraus gestohlen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 18:30 Uhr und 05:45 Uhr, schlug bislang unbekannte Täterschaft die Scheibe eines VW Transporters ein, der in der Blücherstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter diverse hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 08:25

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Fahrzeugbrand in Parkhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Bad Wildbad (ots) - Am späten Donnerstagabend, gegen 23:30 Uhr, sind Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in einem Parkhaus in der Ladestraße gerufen worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein im Parkhaus abgestellter Citroen in Brand. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war das vollkommen ausgebrannte Fahrzeug bereits durch ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:20

    POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 500

    Pforzheim (ots) - Am Donnerstag hat der Verkehrsdienst Freudenstadt ein besonderes Augenmerk auf die Bundesstraße 500 gelegt. Im Bereich des Parkplatzes Zimmerholz wurden insgesamt 1228 Fahrzeuge überwacht, ein Autofahrer musste neben einem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen. Die Geschwindigkeitsmessungen fanden zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr statt. Dabei ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 07:55

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in Rohbau

    Niefern (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh in einen Rohbau im Weinbergweg im Ortsteil Niefern eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlangten die Täter im Zeitraum zwischen Mittwochabend 18:30 Uhr und Donnerstagfrüh 07:20 Uhr gewaltsam Zutritt in den im Weinbergweg befindlichen Rohbau. In der Folge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren