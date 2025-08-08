Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug gestohlen

Pforzheim (ots)

In der Nordstadt hat bislang unbekannte Täterschaft die Scheibe eines VW Transporters eingeschlagen und Werkzeuge im mittleren vierstelligen Wert daraus gestohlen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 18:30 Uhr und 05:45 Uhr, schlug bislang unbekannte Täterschaft die Scheibe eines VW Transporters ein, der in der Blücherstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter diverse hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

