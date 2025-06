Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von den Toten auferstanden...

Harztor OT Osterode (ots)

Am Morgen des 28.06.2025 sorgte ein Aufgebot an Polizei- und Rettungskräften für Aufsehen in Osterode - sogar ein Notarzt war mittels Rettungshubschrauber vor Ort. Was war passiert ? Eine Passantin hatte kurz nach 9 Uhr im Bereich Klostergasse Richtung Waldbad eine augenscheinlich leblose männliche Person am Boden liegend vorgefunden. Glücklicherweise wurde der fast schon Totgesagte mit der Landung des Rettungshubschraubers wieder lebendig. Wie sich herausstellte, hatte der 18-jährige Bursche am Vorabend etwas zu hart gefeiert, was ein Atemalkoholtest von 1,49 Promille eindrucksvoll bestätigte. So war es wenig verwunderlich, dass den jungen Mann dann irgendwann das Verlangen übermannt haben muss, seinen Rausch auszuschlafen - wenn auch der Ort dafür nicht unbedingt der beste war. Glücklicherweise war zwischenzeitlich kein schädigendes Ereignis eingetreten. Nach kurzer ärztlicher Behandlung konnte der Patient noch vor Ort entlassen werden.

