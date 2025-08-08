Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pforzheimer Nordstadt fordert Einsatzkräfte

Pforzheim (ots)

Am Freitagnachmittag kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand auf einem Balkon, welcher sich auf Wohnräumlichkeiten im zweiten Obergeschoss ausbreitet. Personen wurden nicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde kurz vor 16 Uhr bei einem Mehrfamilienhaus in der Hohenzollernstraße ein Brand gemeldet. Starke Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Schutz- und Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Pforzheim waren schnell vor Ort. Bereits nach wenigen Minuten war der Brand auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss, welcher sich auf angrenzende Wohnräumlichkeiten ausbreitete, gelöscht. Personen wurden nach derzeitigem Sachstand nicht verletzt.

Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Schadenshöhe können aktuell keine gesicherten Angaben gemacht werden. Teile der zum Balkon angrenzenden Räume können derzeit offensichtlich nicht genutzt werden.

Die Hohenzollernstraße musste bis 16:40 Uhr zwischen dem Abschnitt Heinrich-Wieland-Allee und Pfälzerstraße gesperrt werden.

Benjamin Koch, Pressestelle

