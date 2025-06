POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Fuistingstraße; Tatzeit: 12.06.2025, zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr; Den Einkauf ihres Opfers in einem Supermarkt nutzten Diebe an der Fuistingstraße in Ahaus. Der Mann aus Ahaus legte am Donnerstagmittag während des Einkaufs seine schwarze Handgelenkstasche in den Einkaufswagen. An der Kasse bemerkte er dann den Diebstahl. In der geklauten Tasche befanden sich Bargeld und verschiedene ...

