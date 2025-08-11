Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Metzgerei - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen eine Metzgerei in Eutingen aufgesucht und Sachschaden hinterlassen.

Mit bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich die Täterschaft kurz nach Mitternacht gewaltsam Zutritt zu den in der Sägewerkstraße gelegenen Räumlichkeiten. Dort beschädigten sie unter anderem einen Holzrahmen. Ob die Täter fündig wurden und Diebesgut an sich nahmen und auf welche Höhe sich der Sachschaden beläuft, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 in Verbindung zu setzen.

