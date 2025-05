Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen, Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall durch verlorene Radkappe +++

Es kommt am 15.05.2025 gegen 17:25 Uhr in Apen auf der Nordloher Straße auf Höhe des Friedhofs in Godensholt zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Roller durch eine verlorene Radkappe eines Autos beschädigt wird. Die 48- jährige Rollerfahrerin aus Apen befährt die Nordloher Straße in Fahrtrichtung Godensholt. Kurz vor der Einmündung zum Friedhof Godensholt löst sich eine Radkappe eines entgegenkommenden Autos und trifft ihren Roller. Die Rollerfahrerin bleibt unverletzt. Am Roller entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Auto, welcher die Radkappe verlor, um einen grauen oder silberfarbenen Mercedes Kombi, welcher in einer Zweierkolonne als erstes Fahrzeug in Fahrtrichtung Barßel fuhr. Hinter dem Mercedes fuhr ein ebenfalls grauer oder silberfarbener Kombi unbekannter Marke. Die Polizei sucht insbesondere nach dem Fahrer des Mercedes, sowie dem Unfallzeugen. Bitte wenden Sie sich bei Hinweisen unter der Telefonnummer 04488 - 8330 an das Polizeikommissariat Westerstede. (575551)

