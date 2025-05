POL-OL: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Oldenburg (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (09.05.2025) und Montagmorgen (12.05.2025) drangen bislang unbekannte Täter in ein Geschäftsgebäude in der Achternstraße ein. Dort versuchten sie, gewaltsam die Türen zu drei Arztpraxen ...

