POL-OL: Mehrere Einbruchsversuche - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots) - Am 12.05.2025 gegen 12:11 Uhr kommt es auf einem Parkplatz in Bad Zwischenahn zu einem Verkehrsunfall, wobei fünf Fahrzeuge beschädigt werden. Am Vormittag beabsichtigt der 81-jährige Fahrer eines BMW auf einem Parkplatz in der Straße Am Hogen Hagen rückwärst aus einer Parklücke auszufahren. ...

