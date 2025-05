Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Holler Landstraße ein. Der Tatzeitraum erstreckt sich von etwa 18:00 Uhr bis 5:30 Uhr am heutigen Morgen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Im Anschluss gelangten sie in das Gebäude. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Mithilfe. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 0441-7904115 in Verbindung zu setzen.(572110)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell