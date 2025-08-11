Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Sturz im Kreisverkehr: Pkw-Fahrer flüchtet - Zeugenhinweise erbeten

Altensteig (ots)

Am Samstagmittag ist ein 70-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad im Bereich eines Kreisverkehrs gestürzt und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Ein offenbar am Unfall mit beteiligter Pkw-Lenker ist im Anschluss von der Unfallstelle geflüchtet.

Nach derzeitigem Sachstand befand sich der 70-Jährige, gegen 15 Uhr, auf der L 352 als er in den Kreisverkehr einfuhr. Auf Höhe der Ausfahrt in Richtung Nagolder Straße fuhr ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug aus der Bahhofstraße / Hohenbergstraße an den Kreisverkehr heran, bremste ab, kam jedoch nicht zum Stillstand und beschleunigte offenbar stattdessen. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Piaggio-Leichtkraftradfahrer einen Zusammenstoß verhindern, stürzte jedoch und verletzte sich hierbei. Am Gefährt entstand ein geringer Sachschaden. Eine Pkw-Fahrerin und eine Motorradfahrerin kümmerten sich noch um den Gestürzten, während der beteiligte Pkw-Fahrer davonfuhr. Bei dem Fahrzeug soll es sich möglicherweise um einen weißen BMW gehandelt haben. Der Fahrer wird als etwa 30 Jahre alt, dunkelhaarig und mit Schnauzbart beschrieben.

Die Zeuginnen und auch weitere Beobachterinnen und Beobachter des Geschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden.

