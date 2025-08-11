Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des PP Pforzheim - Frau wird Opfer eines Tötungsdelikts - mutmaßlicher Täter bei Verkehrsunfall verstorben

Salzstetten (ots)

Nach einem Tötungsdelikt am Sonntagabend flüchtet der mutmaßliche Täter mit dem Pkw und verursacht einen Frontalzusammenstoß. Bei diesem sterben zwei Personen und zwei werden schwer verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr zwischen einem 37-jährigen Mann und dessen 34 Jahre alten Lebensgefährtin aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit in der gemeinsamen Wohnung. In dessen Verlauf verletzte der 37-Jährige das Opfer mittels scharfer Gewalt tödlich.

Der Tatverdächtige verließ unmittelbar nach der Tat mit dem gemeinsamen knapp drei Monate alten Säugling und dem 22 Monate alten Kleinkind die Wohnung und fuhr mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 4721 in Richtung Pfalzgrafenweiler. Dort lenkte er vermutlich bewusst sein Fahrzeug in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einer 29-jährigen Pkw-Lenkerin eines VWs zusammen. Der Mann und der Säugling erlagen noch an der Unfallstelle ihren lebensgefährlichen Verletzungen. Das Kleinkind und die VW-Fahrerin wurden mit schweren, aber derzeit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Zur abschließenden Klärung der Unfallursache wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Rottweil ein Gutachter eingebunden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Kreisstraße 4721 war für mehrere Stunden gesperrt. Im Einsatz war neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei auch ein Rettungshubschrauber.

Noch in der Nacht wurden durch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Pforzheim die weiteren Ermittlungen bezüglich der Hintergründe und Zusammenhänge der Ereignisse und dem Tatmotiv aufgenommen. Gesondert wurde hierzu die Rechtsmedizin Tübingen eingebunden, um insbesondere die Todesursache des Opfers zu klären.

Markus Wagner, Staatsanwaltschaft Rottweil

Alexander Uhr, Polizeipräsidium Pforzheim

