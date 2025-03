Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Täter nach Diebstahl und Computerbetrug in Hannover gesucht

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hannover (ots)

Nachdem ein Täter im Sommer 2024 mehreren Hannoveranerinnen und Hannoveranern ihre EC-Karten entwendet und damit Geld abgehoben hat, bittet die Polizei Hannover die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover hat der bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 14.08.2024 und dem 05.09.2024 insgesamt fünf Personen ihre Bankkarten gestohlen und diese dann zum Geldabheben genutzt. Der Tatverdächtige nutze dabei entweder im Bankautomaten vergessene Karten, oder entwendete diese direkt von den ahnungslosen Hannoveranerinnen und Hannoveranern. Mit diesen Karten hat er dann mehrfach Bargeld an verschiedenen Bankautomaten abgehoben. Der unbekannte Täter erbeutete so einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Der Tatverdächtige konnten von Überwachungskameras aufgenommen werden.

Der unbekannte Täter ist schlank und hat dunkelbraune Haare. Er trug bei jeder Tat eine Cappy. Der Tatverdächtige hat eine auffällige Narbe an seinem linken Unterarm und eine Tätowierung an seinem linken Oberarm, welche beide auf den Bildern zu sehen sind.

Nach Ausschöpfung aller polizeilicher Ermittlungsansätze und Beschluss des Amtsgerichts Hannover, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover erfolgte, veröffentlicht die Polizei Fotos des unbekannten Täters.

Die Polizei Hannover hat ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Computerbetrug eingeleitet und die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511-109-2717 in Verbindung zu setzen. / fas, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell