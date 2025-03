POL-H: Zeugenaufruf: Pkw und Transporter kollidieren auf K216 - 19-Jähriger schwer verletzt

Hannover (ots) - Am Nachmittag des 06.03.2025 verunglückte bei Neustadt am Rübenberge ein 30 Jahre alter Motorradfahrer alleinbeteiligt in einer Linkskurve und erlitt durch einen Zusammenstoß mit einem Baum schwere Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 30-Jährige aus ...

mehr