Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Motorradfahrer kollidiert mit Baum und verletzt sich schwer

Hannover (ots)

Am Nachmittag des 06.03.2025 verunglückte bei Neustadt am Rübenberge ein 30 Jahre alter Motorradfahrer alleinbeteiligt in einer Linkskurve und erlitt durch einen Zusammenstoß mit einem Baum schwere Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 30-Jährige aus Garbsen gegen 15:50 Uhr die Welzer Straße von Mandelsloh in Richtung Welze. In einer Linkskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Grünstreifen. Dort prallte er mit dem Motorrad gegen einen Baum und blieb schwer verletzt liegen. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten den jungen Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat den Unfall vor Ort aufgenommen und Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /js, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell