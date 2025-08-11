Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Unter alkohol- und Drogeneinfluss mit dem Auto Unfall verursacht

Pforzheim (ots)

Der Einfluss von Drogen- und Alkoholeinfluss könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein 22-Jähriger Hyndai-Fahrer am Sonntagmorgen bei der Vorbeifahrt ein geparktes Auto beschädigt hat. Ein 22-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr gegen 07:25 Uhr die Bahnhofstraße in Ersingen und beschädigte dabei den Außenspiegel eines geparkten Fords. Als Zeugen ihn auf den Vorfall ansprachen, entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei konnte den Mann persönlich antreffen. Es erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und berauschender Mittel stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Fahrer musste Blutproben abgeben. Einen Führerschein konnte die Polizei nicht sicherstellen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Simone Unger, Pressestelle

