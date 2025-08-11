PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unbekannte erbeuten Bargeld nach Raub auf Ladengeschäft

Freudenstadt (ots)

Verletzt worden ist am Montagmorgen eine Mitarbeiterin, nach dem zwei bislang unbekannte Täter die Geschädigte überwältigten und anschließend Bargeld raubten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat vor 8.45 Uhr eine Mitarbeiterin ein Ladengeschäft in der Stuttgarter Straße gegenüber der Friedenskirche. Kurze Zeit später wurde diese von mindestens zwei bislang unbekannten und maskierten Tätern überfallen. Hierbei wurde die Geschädigte am Kopf verletzt. Die Männer raubten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen fehlt bislang jede Spur zu den dunkel gekleideten Männern. Die leichtverletzte Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Freudenstadt dauern an.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Vorfeld oder zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07231/ 186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

