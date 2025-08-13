PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Dürrmenz (ots)

Absolut fahruntüchtig war Mittwochnachts ein Fahrradfahrer auf der Waldenserstraße in Dürrmenz unterwegs.

Eine Polizeistreife vom Polizeirevier Mühlacker wurde gegen 00:30 Uhr auf einen Radfahrer durch dessen auffällige Fahrweise aufmerksam. Der im Anschluss durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Der 29-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 09:20

    POL-Pforzheim: (CW) Calw - Jugendliche beschädigen Fahrzeuge - Zeugenhinweise erbeten

    Calw (ots) - Am frühen Montagmorgen konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Calw drei Jugendliche festnehmen, welche im Stadtteil Alzenberg bei sieben Pkw die Seitenscheiben zerstörten. Nach bisherigem Ermittlungstand hatten ein Mädchen und zwei Jungen einen Schraubenzieher genutzt, um, zwischen 04:30 Uhr und 5:15 Uhr, auf die in der Eichertstraße geparkten ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 16:00

    POL-Pforzheim: (FDS) Kniebis - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

    Kniebis (ots) - Heute gegen 13:30 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 28 in Höhe Kniebishütte ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ereignet. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein Ford-Fahrer die Bundesstraße 28 aus Richtung Alexanderschanze kommend in Fahrtrichtung Kniebis. Auf Höhe der Kniebishütte setzte er zum Überholen von zwei vorausfahrenden Lkw an. Beim Überholen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren