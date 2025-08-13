Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Dürrmenz (ots)

Absolut fahruntüchtig war Mittwochnachts ein Fahrradfahrer auf der Waldenserstraße in Dürrmenz unterwegs.

Eine Polizeistreife vom Polizeirevier Mühlacker wurde gegen 00:30 Uhr auf einen Radfahrer durch dessen auffällige Fahrweise aufmerksam. Der im Anschluss durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Der 29-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben.

