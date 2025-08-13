POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunken auf Fahrrad unterwegs
Dürrmenz (ots)
Absolut fahruntüchtig war Mittwochnachts ein Fahrradfahrer auf der Waldenserstraße in Dürrmenz unterwegs.
Eine Polizeistreife vom Polizeirevier Mühlacker wurde gegen 00:30 Uhr auf einen Radfahrer durch dessen auffällige Fahrweise aufmerksam. Der im Anschluss durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.
Der 29-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell