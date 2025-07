Ulm (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 7 Uhr waren Einbrecher in der Harthauser Straße in Söflingen unterwegs. Dort gelangten sie auf bislang unbekannte Art und Weise in einen Kindergarten. Auf der Suche nach Brauchbarem brachen sie mehrere Schränke auf. Dabei fanden sie Bargeld. Das nahmen ...

mehr