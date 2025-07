Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher unterwegs

Am Wochenende stiegen Unbekannte in Ulm-Söflingen in einen Kindergarten ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 7 Uhr waren Einbrecher in der Harthauser Straße in Söflingen unterwegs. Dort gelangten sie auf bislang unbekannte Art und Weise in einen Kindergarten. Auf der Suche nach Brauchbarem brachen sie mehrere Schränke auf. Dabei fanden sie Bargeld. Das nahmen sie mit und flüchteten unerkannt. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188/3812) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

