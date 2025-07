Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B312 - Polizei kontrolliert gewerblichen Verkehr

Am Montag stellte die Polizei einen Sattelzug auf der B312 bei Biberach fest. Auf der Ladefläche des Aufliegers trat Gefahrgut aus.

Ulm (ots)

Am Vormittag kontrollierte der Verkehrsdienst Laupheim den gewerblichen Güterverkehr auf der B312 Höhe Parkplatz Burrenwald. Gegen 10.45 Uhr nahmen die Spezialisten einen spanischen Sattelzug genauer unter die Lupe. Der kennzeichnungspflichtige und mit 19 Big Packs beladene Laster war auf dem Weg von Spanien nach Ungarn. In den rund 23 Tonnen schweren Packs befand sich der umweltgefährdende Stoff Zinkoxid (UN3077). Das Gefahrgut trat aus den Packs aus. Wie viel, das war allerdings zunächst nicht abschätzbar. Deshalb wurde die Feuerwehr aus Biberach und eine umliegende Werkfeuerwehr verständigt. Die rund 18 Einsatzkräfte konnten nach einer ersten Lageeinschätzung den Gefahrstoff vor Ort nicht sachgerecht entsorgen. Zudem befindet sich der Kontrollort auch in einem Landschatzschutzgebiet. Deshalb wurde der Sattelzug unter Polizei- und Feuerwehrbegleitung auf das Werksgelände der Werkfeuerwehr in Biberach begleitet und dort komplett entladen. So wurden die gesamte Ladefläche und die Versandstücke gereinigt und das beschädigte Verpackungsmaterial ausgetauscht. Zudem wurde fehlendes Ladungssicherungsmaterial ergänzt. Denn davon hatte der 38-jährige Lasterfahrer wohl zu wenig dabei und auch die Ladung damit unzureichend gesichert. Da der aus Usbekistan stammende Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zur Sicherung des Verfahrens sofort eine Zahlung in Höhe von 2.000 Euro leisten. Auch die Kosten für den Feuerwehreinsatz werden ihm in Rechnung gestellt. Danach durfte er gegen 13.45 Uhr weiterfahren.

