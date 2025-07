Ulm (ots) - Gegen 09.40 Uhr kam es zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Straße Am Eichenbach. Die Feuerwehr Eislingen rückte an und löschte das Feuer im Zimmer eines Wohngebäudes. Der 61-jährige Bewohner erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Eislingen ...

