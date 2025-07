Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Brand auf Firmengelände

Am Montagmorgen erlitt ein 61-Jähriger bei einem Brand bei Eislingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 09.40 Uhr kam es zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Straße Am Eichenbach. Die Feuerwehr Eislingen rückte an und löschte das Feuer im Zimmer eines Wohngebäudes. Der 61-jährige Bewohner erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Eislingen nahm die Ermittlungen auf. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Den ersten Erkenntnissen nach kam es in dem Zimmer zum Brand, nachdem sich wohl ein Fahrradakku entzündete. Die Höhe des Sachschadens wir auf 25.000 Euro geschätzt.

