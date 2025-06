Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Streife in Wissembourg

Wissembourg (ots)

Am 07.06.2025 wurde zwischen 18 Uhr und 22 Uhr eine gemeinsame Streife deutscher und französischer Polizisten/innen in Wissembourg auf dem Pfingstfest durchgeführt. Auf dem Fest herrschte reger Besucherandrang. Die deutsch-französische Streife wurde durch das gemischte Publikum sehr positiv aufgenommen, es kam zu verschiedenen Bürgergesprächen in beiden Sprachen.

