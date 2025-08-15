Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 294

Neulingen (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Donnerstag Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294 bei Neulingen durchgeführt. In der Zeit von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr wurden auf Gemarkung Neulingen knapp 700 Fahrzeuge gemessen. Es kam in der Summe zu 27 geahndeten Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Spitzenreiterin, ein PKW-Fahrer, war mit gemessenen 148 km/h bei erlaubten 100km/h unterwegs. Dem Fahrzeuglenker drohen mehrere Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von mehreren hundert Euro nebst zwei Punkten. Zur weiteren Steigerung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Simone Unger, Pressestelle

