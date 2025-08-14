Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Trunkenheitsfahrt: 65-Jähriger muss Führerschein abgeben

Schömberg (ots)

Am Mittwochvormittag haben Polizeibeamte in Schwarzenberg einen 65 Jahre alten Pkw-Fahrer mit rund 2,5 Promille aus dem Verkehr gezogen.

Nach derzeitigem Sachstand war der Mann, gegen 11:15 Uhr, als Fahrer eines BMW auf der Calwer Straße unterwegs gewesen, als er von Polizeibeamten des Polizeireviers Calw kontrolliert wurde. Bereits beim Aussteigen aus dem Fahrzeug bemerkten die Beamten Ausfallerscheinungen beim Fahrer. Weiterhin nahmen sie starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholvortest vor Ort bestätigte den Verdacht. Der Fahrzeugführer musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Bis auf weiteres ist es ihm untersagt, führerscheinpflichtige Fahrzeuge zu führen und er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

