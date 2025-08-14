PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Trunkenheitsfahrt: 65-Jähriger muss Führerschein abgeben

Schömberg (ots)

Am Mittwochvormittag haben Polizeibeamte in Schwarzenberg einen 65 Jahre alten Pkw-Fahrer mit rund 2,5 Promille aus dem Verkehr gezogen.

Nach derzeitigem Sachstand war der Mann, gegen 11:15 Uhr, als Fahrer eines BMW auf der Calwer Straße unterwegs gewesen, als er von Polizeibeamten des Polizeireviers Calw kontrolliert wurde. Bereits beim Aussteigen aus dem Fahrzeug bemerkten die Beamten Ausfallerscheinungen beim Fahrer. Weiterhin nahmen sie starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholvortest vor Ort bestätigte den Verdacht. Der Fahrzeugführer musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Bis auf weiteres ist es ihm untersagt, führerscheinpflichtige Fahrzeuge zu führen und er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 16:21

    POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Geräteschuppen gerät in Brand

    Altheim (ots) - Am Mittwochmittag verbrannte ein Mann etwas Holz in einer dafür vorgesehen Stelle auf seinem Gartengrundstück. Als dieses Feuer aus war, verließ er sein Grundstück. Nach bisherigen Erkenntnissen entfachte sich nochmals die Glut und griff auf einen angrenzenden Schuppen über. Dieser geriet in Brand. Ebenso fing ein angrenzender Holzstapel Feuer und ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 08:05

    POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Betrunken mit dem Auto unterwegs

    Haiterbach (ots) - Am Montag ist in Haiterbach die Trunkenheitsfahrt eines Mannes durch die Polizei beendet worden. Gegen 14:00 Uhr wurde in der Straße "Alten Nagolder Straße" die Kontrolle eines Renaults durchgeführt, nachdem der Fahrer durch seine Fahrweise aufgefallen war. Bei dem Insassen des Fahrzeugs handelte es sich um einen 24-Jährigen, der allem Anschein alkoholisiert war. Ein freiwillig durch den Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren