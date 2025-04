Bundespolizeidirektion München: Unruly Passenger auf Flug BT927 - Bundespolizei am Flughafen München schreitet ein

Dillingen (ots) - Am Mittwochabend (2. April) wurden am Dillinger Bahnhof vier Kinder bzw. Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren angegriffen und beleidigt. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 20:40 Uhr geriet ein bislang unbekannter Mann mit den Kindern in Streit. Er bewarf einen 13-Jährigen mit einem Stein und traf ihn am Rücken. Der Junge blieb ...

mehr