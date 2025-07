Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Handyverstoß offenbart Fahrt unter Cannabiseinfluss

Offenbach (ots)

Ein Handyverstoß offenbarte am Dienstagvormittag (01.07.2025) gegen 09:50 Uhr die Beeinflussung durch THC bei einem 32-jährigen Fahrzeugführer in der Brühlfahrt in Offenbach. Er wurde durch eine Streife kontrolliert, da er während der Fahrt mit seinem PKW unerlaubt sein Mobiltelefon nutzte. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem 32-Jährigen Auffälligkeiten festgestellt, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, dieser verlief positiv auf THC. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine der Hauptunfallursachen dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit Fahrers überprüfen.

