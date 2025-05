Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Einbrecher flüchten mit Fahrzeug.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen (23.05.2025) gegen 4 Uhr versuchten bislang Unbekannte in der Hauptstraße über eine Schiebetür in ein Firmengebäude einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Über eine weitere Tür gelangten sie allerdings in eine Werkstatt der Firma, entwendeten aber nichts. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um fünf Täter, die anschließend in einem Fahrzeug flüchteten. Sie alle sollen männlich und schlank gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, wenden sich bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

