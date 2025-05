Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Betrunkener Fahrer verursacht Unfall und verletzt Beifahrer.

Lippe (ots)

In der Nacht zum Sonntag (25.05.2025) kam es kurz nach Mitternacht um 00:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wüstener Straße, bei dem ein 42-jähriger Fahrer mit seinem BMW 525d von der Fahrbahn abkam und gegen eine Gambione, eine Straßenlaterne sowie einen Zaun prallte. Durch die Trümmerteile wurden insgesamt sechs weitere geparkte Autos sowie ein Garagentor beschädigt.

Der Fahrer wies einen positiven Atemalkoholtest auf, weshalb Blutproben entnommen wurden. Ein 24-jähriger Beifahrer flüchtete nach dem Unfall, konnte jedoch später schwer verletzt an seiner Wohnanschrift in Bad Salzuflen angetroffen werden; er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Beifahrer wurde leicht verletzt, benötigte aber keine ärztliche Versorgung.

Die Wüstener Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 12.000 Euro.

