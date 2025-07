Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Verkehrskontrolle

Edesheim (ots)

Gleich zwei Autofahrer müssen 100 Euro bezahlen, weil sie gestern Abend (30.06.2025, 21 Uhr) in der Staatsstraße in eine Kontrollstelle fuhren und telefonierten. Neben der Geldbuße erhalten sie zudem einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. 30 Euro kommen auf zwei weitere Autofahrer zu, weil sie nicht gegurtet waren. Ein 60 Jahre alter Autofahrer fiel bei der Kontrolle wegen seiner Alkoholfahne auf. Mit 0,39 Promille musste er seine Fahrt beenden. Sein Fahrzeugschlüssel wurde bis zur Nüchternheit einkassiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell