POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Zu schnell unterwegs - Pkw kollidiert mit Gegenverkehr und kippt um

Illingen (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Illingen und Schützingen ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Frauen zum Teil schwer verletzt wurden.

Gegen 20:10 Uhr war eine 29-Jährige mit ihrer Beifahrerin in einem VW Polo von Illingen nach Schützingen unterwegs, als sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Mercedes, in dem sich fünf Personen befanden, darunter drei Kinder. Beide Fahrzeuge kamen durch die Wucht des Aufpralls von der Straße ab und erst im Grünstreifen zum Stehen. Der VW kippte zudem auf die Seite, die Fahrerin musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde durch den Unfall schwer verletzt, ihre 16-jährige Beifahrerin nach aktuellem Stand leicht. Die Insassen des Mercedes blieben unverletzt.

Die K4510 zwischen Illingen und Schützingen musste bis gegen 22 Uhr für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und anschließende Straßenreinigung komplett gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.

