Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Freudenstadt (ots)

Tödliche Verletzungen zugezogen hat sich ein Kraftradfahrer am Sonntagnachmitterg auf der Landesstraße 404 bei Freudenstadt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 24-jähriger Fahrer einer Moto-Guzzi gegen 16:15 Uhr die Landesstraße 404 von Freudenstadt kommend in Richtung Zwieselsberg. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam dieser in einer langegezogenen Rechts-Links-Kurve von der Fahrbahn ab und prallte in eine Böschung. Der Motorradfahrer erlitt durch das Unfallgeschehen schwere Verletzungen, welchen er im Anschluss im Krankenhaus erlag.

Die Landesstraße 404 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch Notärzte und ein Notfallseelsorger vor Ort.

Silas Lindörfer, Pressestelle

