POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Mit knapp 4 Promille Unfall verursacht

Bilfingen (ots)

Eine offensichtlich betrunkene Autofahrerin touchiert auf einem Parkplatz einen anderen Pkw und hatte ihre drei kleinen Kinder mit im Auto.

Am Freitagnachmittag, gegen 17:30 Uhr fuhr eine 36-jährige VW-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Ortsteil Bilfingen. Hierbei stieß sie gegen einen Suzuki, dessen Fahrerin im Begriff war, loszufahren. Dieser fiel der alkoholisierte Zustand der Unfallverursacherin auf und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Kontrolle ergab der Vortest 3,88 Promille Alkohol. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 6.500 Euro.

Die Kinder wurden einer Verwandten übergeben. Neben dem Führerschein musste die VW-Fahrerin auch eine Blutprobe abgeben.

