POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungsdelikt in der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0548 Nach einem Auffahrunfall am Freitagabend (20. Juni) an der Kreuzung Mallinckrodtstraße / Uhlandstraße sucht die Polizei nun Zeugen. Nach ersten Ermittlungen wartete eine 44-jährige Autofahrerin aus Dortmund gegen 21 Uhr in der Mallinckrodtstraße / Uhlandstraße an einer roten Ampel. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein grauer ...

mehr