Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Auffahrunfall - Zwei Männer flüchten zu Fuß

Dortmund (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Freitagabend (20. Juni) an der Kreuzung Mallinckrodtstraße / Uhlandstraße sucht die Polizei nun Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen wartete eine 44-jährige Autofahrerin aus Dortmund gegen 21 Uhr in der Mallinckrodtstraße / Uhlandstraße an einer roten Ampel. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein grauer Audi A6 auf das Auto der Dortmunderin auf. Die beiden Männer, die sich in dem Audi befanden, flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle in südliche Richtung.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den flüchtigen Personen ein, bei der auch ein Diensthund eingesetzt wurde. Jedoch verlief die Fahndung ohne Erfolg.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Mallinckrodtstraße zwischen der Leopoldstraße und Uhlandstraße in Richtung Westen. Die Beamten stellten den Audi sicher.

Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zu den flüchtigen Personen machen können. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeiwache Nord unter der 0231/132-2321.

