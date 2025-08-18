Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - Psychisch kranker Mann verursacht Polizeieinsatz

Höfen an der Enz (ots)

Ein 32-Jähriger soll mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben und löst so einen großen Polizeieinsatz aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde heute Vormittag, gegen 09:15 Uhr eine Person gemeldet, die im Bereich ihres Wohnanwesens mit einer Waffe geschossen haben soll. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, konnte eine scharfe Schusswaffe ausgeschlossen werden. Dennoch wurde der Bereich um das Wohnanwesen weiträumig abgesperrt und gesichert, so dass für die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt Gefahr ausging. Erst nach etwa zwei Stunden konnte mit dem Mann Kontakt aufgenommen werden. Dieser kam vor die Haustüre und ließ sich widerstandslos vorläufig festnehmen. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, wird er zunächst ärztlich betreut.

Sollten sich weitere presserelevanten Informationen ergeben, wird nachberichtet.

Alexander Uhr, Pressestelle

