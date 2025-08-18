PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - Psychisch kranker Mann verursacht Polizeieinsatz

Höfen an der Enz (ots)

Ein 32-Jähriger soll mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben und löst so einen großen Polizeieinsatz aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde heute Vormittag, gegen 09:15 Uhr eine Person gemeldet, die im Bereich ihres Wohnanwesens mit einer Waffe geschossen haben soll. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, konnte eine scharfe Schusswaffe ausgeschlossen werden. Dennoch wurde der Bereich um das Wohnanwesen weiträumig abgesperrt und gesichert, so dass für die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt Gefahr ausging. Erst nach etwa zwei Stunden konnte mit dem Mann Kontakt aufgenommen werden. Dieser kam vor die Haustüre und ließ sich widerstandslos vorläufig festnehmen. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, wird er zunächst ärztlich betreut.

Sollten sich weitere presserelevanten Informationen ergeben, wird nachberichtet.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:35

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

    Pforzheim (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei Blechschaden im fünfstelligen Bereich entstand. Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 41 Jahre alter Pkw-Lenker mit seinem Smart, gegen 5:30 Uhr, die Calwer Straße und wollte rechts in die Jahnstraße abbiegen. Hierbei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Gefährt und ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:47

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Mit knapp 4 Promille Unfall verursacht

    Bilfingen (ots) - Eine offensichtlich betrunkene Autofahrerin touchiert auf einem Parkplatz einen anderen Pkw und hatte ihre drei kleinen Kinder mit im Auto. Am Freitagnachmittag, gegen 17:30 Uhr fuhr eine 36-jährige VW-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Ortsteil Bilfingen. Hierbei stieß sie gegen einen Suzuki, dessen Fahrerin im Begriff war, ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:03

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

    Freudenstadt (ots) - Tödliche Verletzungen zugezogen hat sich ein Kraftradfahrer am Sonntagnachmitterg auf der Landesstraße 404 bei Freudenstadt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 24-jähriger Fahrer einer Moto-Guzzi gegen 16:15 Uhr die Landesstraße 404 von Freudenstadt kommend in Richtung Zwieselsberg. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren