POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Autofahrer touchiert Fahrradfahrer beim Überholen und flüchtet - Zeugenaufruf

Königsbach-Stein (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt worden ist ein Fahrradfahrer am vergangenen Donnerstag durch einen Autofahrer, der diesen beim Überholen mit dem Außenspiegel streifte.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer am vergangenen Donnerstag gegen 17:30 Uhr die Heimbronner Straße in Königsbach-Stein in Richtung der Forellenzucht. In einer Linkskurve wurde dieser von einem bislang unbekannten Golf-Fahrer überholt. Dabei touchierte der rechte Außenspiegel des Pkws den Fahrradfahrer an dessen linker Seite. Durch die Berührung kam der 26-Jährige in der Folge nach rechts zu Fall und verletzte sich dadurch leicht. Der unbekannte Fahrer setzte seinen Weg mit steigernder Geschwindigkeit fort, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Bei dem Pkw handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen schwarzen VW Golf 7.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizei Pforzheim zu melden.

