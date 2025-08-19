Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Absolut fahruntüchtig auf eScooter unterwegs

Pforzheim (ots)

Aufmerksame Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes haben am Montagnachmittag einen alkoholisierten eScooter-Fahrer festgestellt, welcher mit rund 2,2 Promille auf seinem Gefährt unterwegs gewesen ist.

Kurz vor 17 Uhr bemerkten die städtischen Mitarbeiter bei ihrer Streife über den Leopoldplatz den sichtlich alkoholisierten Mann auf seinem eScooter, welcher Ausfallerscheinung zeigte. Der 58-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Das Polizeipräsidium Pforzheim weist darauf hin, dass auch für E-Scooter, für welche kein Führerschein benötigt wird, dieselben Verkehrsregeln wie für Kfz-Lenker gelten. So müssen Fahrer von E-Scootern, wie andere Fahrzeugführer auch die Verkehrsregeln einhalten. Ebenso gelten dieselben Promillewerte wie bei Autofahrern. Bereits ab einem Wert von 0,3 Promille können somit Sanktionen drohen. Für Personen, die sich in der Probezeit befinden gilt die 0,0 Promillegrenze.

Unter folgendem Link gibt es im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Gib acht im Verkehr" weitere Hinweise zum Thema: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/kampagnen/rideitright/

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell