Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Gestürzter Radfahrer
Rudolstadt (ots)
Am gestrigen Tag, gegen 11.25 Uhr, befuhr der 66-jährige Radfahrer den Radweg von Lichstedt in Richtung Schaala. Hier flog ihm eine Biene in den Gesichtsbereich. Als er versuchte, dass Tier zu entfernten, verlor er die Kontrolle über sein Rad und kam zu Fall. Der Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
