Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer
Saalfeld (ots)
Am Dienstag, gegen 20.20 Uhr, befuhr der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades die B281 aus Richtung Friedensstraße in Richtung Christian-Wagner-Straße. Im Kreisverkehr stieß er aus unbekannten Gründen mit dem Vorderreifen gegen die Bordsteinkante. Daraufhin rutschte das Krad nach links weg und der junge Mann kam zu Fall. Er zog sich dabei Verletzungen zu.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell