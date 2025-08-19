Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Alkoholisiert zwei Unfälle verursacht

Königsbach-Stein (ots)

Ein 60-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Königsbach-Stein mit rund zwei Promille zunächst gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren und im Anschluss von der Unfallstelle geflüchtet.

Nach bisherigem Sachstand soll der 60-Jährige mit seinem Pkw Nissan im Bereich der Georgstraße ein geparktes Auto gestreift haben und anschließend in Richtung Bauschlotter Straße davongefahren sein. Auf der Bauschlotter Straße in Richtung Eisingen soll dieser dann mutmaßlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung nach links in den Gegenverkehr gekommen sein und dabei einen entgegenkommenden Audi beschädigt haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ein noch am zweiten Unfallort freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest bestätigte die absolute Fahruntauglichkeit des 60-Jährigen.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich um einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Eurobereich belaufen. Der Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein vorerst abgeben. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Silas Lindörfer, Pressestelle

