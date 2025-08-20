PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Unfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Baiersbronn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am frühen Dienstagmorgen im Teilort Mitteltal gekommen.

Alkoholische Beeinflussung könnte ursächlich dafür gewesen sein, dass ein 18-Jähriger mit einem Pkw Ford gegen 04:45 Uhr zunächst die Härle-Ferrwies in Richtung Ortsmitte befuhr und im Weiteren hier rückwärts gegen eine Gebäudewand stieß. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von rund 0,7 Promille.

Der Ford-Fahrer musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes konnte durch die Einsatzkräfte nicht einbehalten werden, da dieser nicht im Besitz eines Führerscheins war. Neben einer Straßenverkehrsgefährdung steht nun noch der Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Raum.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

