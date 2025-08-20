PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Einbrecher klauen Kindern die Süßigkeiten - Zeugenaufruf

Oberreichenbach (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft bricht in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Kindergarten in Oberreichenbach ein und treiben ihr Unwesen darin.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich Einbrecher von Montag auf Dienstagnacht über eine Terrassentür unbefugt Zutritt in einen Kindergarten im Ortsteil Oberkollbach. Obwohl die Täter scheinbar akribisch suchten und weiteres Inventar aufbrachen, blieb ihnen schlussendlich nichts Anderes übrig als sich an herumliegenden Süßigkeiten zu bedienen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

