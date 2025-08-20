Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbrecher haben es auf Elektrowerkzeuge abgesehen - Zeugenaufruf

Calw (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist in der Nacht von Montag auf Dienstag unbefugt in eine von einem Baustellengelände umgebene Mehrzweckhalle in Calw, Stammheim eingedrungen. Die Täter hatten es offenbar auf dort lagernde Elektrowerkzeuge abgesehen. Mutmaßlich mit einer in der Halle aufgefundenen Schubkarre transportierten die Täter die Elektrogeräte zum rückwärtigen Teil der Halle, um anschließend mit dem Diebesgut zu flüchten. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird auf bis zu 20.000EUR geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell