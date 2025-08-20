Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw-Hirsau - Mit Motorrad vor Polizei geflüchtet: Zeugen gesucht

Calw-Hirsau (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei ist es am Montagabend im Bereich Hirsau gekommen.

Beamte des Polizeireviers Calw stellten gegen 20:00 Uhr zunächst auf der Calwer Straße einen bislang Unbekannten auf einem orangenen Kraftrad mit teils verdecktem Kennzeichenschild fest. Beim Erblicken der Polizeibeamten flüchtete dieser in Richtung Lützenhardter Hof. Durch die Beamten wurde die Verfolgung aufgenommen, welche sich im Anschluss über die Alte Badstraße, über die Landesstraße 346 und anschließend über einen angrenzenden Waldweg fortsetzte.

Der mutmaßlich Geflüchtete trug schwarze Kleidung. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um ein orangenes Vollcross-Motorrad handeln. Das Polizeirevier Calw ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

