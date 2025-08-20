Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 43-Jährige wird am Hinterkopf verletzt, Sachverhalt bislang unklar - Polizei bittet um Zeugen

Eine 43-jährige Frau wurde am Montagabend gegen 22 Uhr in der Simmlerstraße in Pforzheim durch ein bislang unbekanntes Geschehen am Hinterkopf verletzt. Zum Zeitpunkt der Tat sollen sich außerdem noch weitere Personen, hierunter zwei Mädchen sowie eine größere Gruppe an Jugendlichen, auf dem Platz vor dem dortigen Schulgebäude aufgehalten haben. Bislang ist nur bekannt, dass die Frau plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf spürte. In der Folge musste die 43-Jährige in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung der Verletzung aufgenommen werden. Aufgrund der Stärke der Verletzung kann bislang davon ausgegangen werden, dass der Schlag mit einem Gegenstand erfolgte. Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei die beschrieben Personen sowie weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 186-3311 zu melden.

