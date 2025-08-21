Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Hotel - Zeugenhinweise erbeten

Freudenstadt (ots)

Unbekannte sind von Dienstag auf Mittwoch in ein Hotel in Lauterbad eingedrungen und haben einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag mitgenommen.

Nach derzeitigem Sachstand brach die Täterschaft, zwischen 20:00 Uhr und 6:15 Uhr am Folgetag, über ein Fenster in Räumlichkeiten des in der Kinzigtalstraße gelegenen Hotels ein. Im Bereich der Rezeption hinterließen die Täter Sachschaden, nahmen das Diebesgut an sich und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-0 zu melden

Sabine Maag, Pressestelle

